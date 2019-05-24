Супруга премьер-министра Армении, главный редактор газеты "Айкакан жаманак" (Армянское время) Анна Акопян представила на XVI Евразийском медиафоруме свое видение урегулирования карабахского конфликта посредством политики "маленьких шагов".

Позиция первой "миротворицы" Южного Кавказа хорошо известна. Акопян выбрала для себя "материнскую" линию и разыгрывает ее по-всякому. Мол, у нее тоже служит в армии сын, и она выступает с позиций женщины и матери.

Выступая на форуме, она призвала к урегулированию конфликта за столом переговоров и к приложению всевозможных усилий во избежание эскалации, уносящей жизни.

"Армения никогда не начнет войну", - заверила Анна Акопян.

Она также заявила, что "прекратить ненавидеть друг друга сложно, но не невозможно", вновь выпятив бессмысленную деятельность своей инициативы "Женщины за мир".

Отметим, что данная инициатива преследует конечную цель обезопасить оккупационный режим на захваченных Арменией территориях Азербайджана, подняв против войны азербайджанских матерей. Цель, конечно, недостижимая, потому что как бы в Азербайджане ни хотели мира, необходимость возвращения территорий осознается всем народом. В нашей стране тоже не хотят терять сыновей, никто тут не желает этого и матерям Армении, и после того, как установится справедливый мир, обе стороны вполне могут броситься друг к другу в объятия. Но не раньше, чем начнется добровольное освобождение Арменией азербайджанских территорий. До того же все разговоры о материнских слезах будут не более, чем демагогией и непорядочной попыткой набрать политические очки на святом для обоих наших народов понятии материнской любви.

Султан Керим