Армения выступает против членства Турции в Минской группе ОБСЕ, потому что Турция защищает позицию Азербайджана.

Об этом на встрече с членами Объединения молодежи правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомнив, что все три страны-сопредседателя Минской группы являются постоянными членами СБ ООН, Аскеров отметил, что Азербайджан должен укрепляться, становиться сильнее: "Но, безусловно, мы братские страны с Турцией и постоянно развиваем отношения".

Участвующий во встрече глава парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов добавил, что в свое время Общенациональный лидер Гейдар Алиев поднимал вопрос о смене сопредседателей: "Тогда было решено, что члены Минской группы должны обладать влиянием на Армению. Словно Франция, Россия и США обладают силой влияния на Армению, но не делают этого".