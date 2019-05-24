Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным структурам.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью оказания финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане из предусмотренного в госбюджете на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Управлению мусульман Кавказа будет выделено два миллиона манатов, религиозной структуре Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви - 350 тысяч манатов, религиозной общине горских евреев Баку - 350 тысяч манатов, религиозной общине европейских евреев Баку - 150 тысяч манатов, Апостольской префектуре Католической церкви в Азербайджане - 150 тысяч манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана - 150 тысяч манатов.

Также для оказания материальной поддержки другим неисламским религиозным общинам Фонду пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами будет выделено 100 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.