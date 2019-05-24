https://news.day.az/politics/1123027.html Дональд Трамп: Между США и Азербайджаном существует крепкое партнерство, построенное на множестве общих интересов Об этом говорится в поздравительном письме Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.
Дональд Трамп: Между США и Азербайджаном существует крепкое партнерство, построенное на множестве общих интересов
Между США и Азербайджаном существует тесное партнерство, построенное на множестве общих интересов.
Об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре