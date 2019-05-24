Между США и Азербайджаном существует тесное партнерство, построенное на множестве общих интересов.

Об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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