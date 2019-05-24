По мере того, как развивается Азербайджан, растет и зависть по отношению к стране.

Об этом во время встречи с членами Объединения молодежи правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров, отвечая на вопрос о двойных стандартах в отношении Азербайджана, и оказываемой Армении поддержке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Аскеров подчеркнул, что Азербайджан - независимое государство.

"Азербайджан не вымышленное государство. Армения же - выдуманное государство. Азербайджан обрел независимость и развивается за счет своей силы. Почему мы должны кому-то подчиняться ? Азербайджан недолюбливают потому, что он проводит независимую политику, не зависит ни от кого".