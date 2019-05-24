Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Иорданского Хашимитского Королевства - Днем независимости. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Иордании - постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.