https://news.day.az/politics/1123067.html Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Иордании
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Иордании
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Иорданского Хашимитского Королевства - Днем независимости. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Иордании - постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.
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