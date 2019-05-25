Фонд Гейдара Алиева 25 мая организовал ифтар в Агсуинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что на протяжении всего священного месяца Рамазан Фонд организовывает церемонии ифтар в районах страны. Трапезу ифтар в Агсу разделили около 400 жителей района.

Было отмечено, что несмотря на то, что в республике государство и религия отделены друг от друга, Азербайджан - страна, относящаяся к исламской религии, исламской культуре. Рамазан, считающийся месяцем изобилия, солидарности, дружбы, братства, любви и милосердия, как и в других мусульманских странах, отмечается и в Азербайджане. Сегодня Азербайджан является образцом толерантности для стран мира. В Азербайджане царят единство и стабильность, сохраняются исламские и национально-духовные ценности. В стране реконструируются и восстанавливаются религиозные храмы.

Была выражена уверенность в скором освобождении под руководством Верховного главнокомандующего всех земель страны, а также в том, что на этих землях тоже будут проводиться религиозные обряды и организовываться ифтар.

На ифтаре было рассказано о добродетелях священного месяца, важности совершения благих, богоугодных дел. Были озвучены пожелания спокойствия и мира Азербайджану, прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, отдавших жизнь за Родину.