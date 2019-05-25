Согласно достоверной информации газеты "168 жам", на прошлой неделе на рабочем месте резко ухудшилось самочувствие министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, сотрудники МИД были вынуждены вызвать скорую помощь.

Прибывшие в министерство врачи оказали необходимую помощь, оказалось, что у министра резко повысилось артериальное давление.

"Наши источники в МИДе утверждают, что до этого Зограб Мнацаканян по своей же инициативе провел довольно тяжелый телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. О других деталях содержания телефонного разговора в данный момент мы не можем сообщить, но очевидно, что разговор не пошел в желательном для министра русле", - пишет газета.

О чем таком могли говорить два министра, что одному из них, если информация газеты соответствует действительности, стало плохо?

У России с Арменией много дел, много вопросов, обсуждение которых может вызвать гипертонический криз у ереванских чиновников. Возможно, в данном случае речь могла идти о попытках Еревана сближаться с Вашингтоном. Эти попытки слишком явные, чтобы их не заметили в Москве. На днях завершился неудачный визит главы СНБ Армена Григоряна в США. Хотя там ему было отказано во встречах на высоком уровне, это не ослабило "вину" Еревана. Известно, что армянские власти продолжают искать подходы к Штатам, но те демонстративно отказываются приваживать форпост России, несмотря на все усилия лобби и диаспоры.

Впрочем, может быть, Лавров с Мнацаканяном говорили совсем не об этом. Хотя, думается, ничто другое не может заставить Москву жестко говорить с Ереваном.

Зульфугар Ибрагимов