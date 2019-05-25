После разговора с Лавровым к главе МИД Армении вызвали "скорую"
Согласно достоверной информации газеты "168 жам", на прошлой неделе на рабочем месте резко ухудшилось самочувствие министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, сотрудники МИД были вынуждены вызвать скорую помощь.
Прибывшие в министерство врачи оказали необходимую помощь, оказалось, что у министра резко повысилось артериальное давление.
"Наши источники в МИДе утверждают, что до этого Зограб Мнацаканян по своей же инициативе провел довольно тяжелый телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. О других деталях содержания телефонного разговора в данный момент мы не можем сообщить, но очевидно, что разговор не пошел в желательном для министра русле", - пишет газета.
О чем таком могли говорить два министра, что одному из них, если информация газеты соответствует действительности, стало плохо?
У России с Арменией много дел, много вопросов, обсуждение которых может вызвать гипертонический криз у ереванских чиновников. Возможно, в данном случае речь могла идти о попытках Еревана сближаться с Вашингтоном. Эти попытки слишком явные, чтобы их не заметили в Москве. На днях завершился неудачный визит главы СНБ Армена Григоряна в США. Хотя там ему было отказано во встречах на высоком уровне, это не ослабило "вину" Еревана. Известно, что армянские власти продолжают искать подходы к Штатам, но те демонстративно отказываются приваживать форпост России, несмотря на все усилия лобби и диаспоры.
Впрочем, может быть, Лавров с Мнацаканяном говорили совсем не об этом. Хотя, думается, ничто другое не может заставить Москву жестко говорить с Ереваном.
Зульфугар Ибрагимов
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