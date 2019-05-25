Азербайджан - страна со стремительно развивающейся экономикой, обладающая большим влиянием на международной арене, и проводится большая работа для дальнейшего улучшения благосостояния граждан страны.

Об этом сказал на мероприятии, посвященном Дню Республики - 28 мая, вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Ахмедова, достижения страны в сфере дипломатии дают достаточно поводов для гордости. "Наше государство наладило успешные дипломатические связи с другими странами. В Азербайджане царят безопасность и стабильность. Народ это видит. Азербайджан известен в мире как остров стабильности", - сказал он.

Ахмедов подчеркнул, что Азербайджан развивается и усиливается на основе идей великого лидера Гейдара Алиева. "Наша единственная проблема - это нагорно-карабахский конфликт", - сказал он.