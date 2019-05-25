https://news.day.az/politics/1123272.html Президент Ильхам Алиев наградил группу деятелей культуры медалью "Терегги"
Президент Ильхам Алиев наградил группу деятелей культуры медалью "Терегги"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы деятелей культуры медалью "Терегги".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры награждены медалью "Терегги" следующие лица:
Буланова Оксана Игоревна
Ахмедов Энвер Мисир оглу
Ганиев Маариф Солтан оглу
Мустафаев Сабир Мамед оглу
Салаев Илтифат Салех оглу
Талыбзаде Алина Дмитриевна.
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