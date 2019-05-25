Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы деятелей культуры медалью "Терегги".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры награждены медалью "Терегги" следующие лица:

Буланова Оксана Игоревна

Ахмедов Энвер Мисир оглу

Ганиев Маариф Солтан оглу

Мустафаев Сабир Мамед оглу

Салаев Илтифат Салех оглу

Талыбзаде Алина Дмитриевна.