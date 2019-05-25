Заслуженный деятель искусств Азербайджана, популярный джазмен Джаван Зейналлы (Джаваншир Зейналлы) сегодня получил почетное звание народного артиста Азербайджана.  

Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев.