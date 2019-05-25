https://news.day.az/politics/1123280.html Джаван Зейналлы стал народным артистом Азербайджана
Джаван Зейналлы стал народным артистом Азербайджана
Заслуженный деятель искусств Азербайджана, популярный джазмен Джаван Зейналлы (Джаваншир Зейналлы) сегодня получил почетное звание народного артиста Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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