https://news.day.az/politics/1123281.html Рамиз Ровшан стал народным поэтом Азербайджана
Рамиз Ровшан стал народным поэтом Азербайджана
Азербайджанский поэт, писатель, переводчик Рамиз Ровшан (Рамиз Алиев) сегодня получил почетное звание народного поэта Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев за вклад в развитие азербайджанской культуры наградил почетными званиями известных деятелей культуры, среди которых был награжден и Рамиз Ровшан.
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