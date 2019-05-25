Азербайджанский поэт, писатель, переводчик Рамиз Ровшан (Рамиз Алиев) сегодня получил почетное звание народного поэта Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев за вклад в развитие азербайджанской культуры наградил почетными званиями известных деятелей культуры, среди которых был награжден и Рамиз Ровшан.