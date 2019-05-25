Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев за вклад в развитие азербайджанской культуры наградил почетными званиями известных деятелей культуры.

Как сообщает Day.Az, почетное звание народного поэта Азербайджана получил  известный поэт и бывший депутат Милли Меджлиса, член Союза писателей Азербайджана Муса Ягуб (Муса Ягубов).