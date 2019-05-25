https://news.day.az/politics/1123282.html Муса Ягуб получил звание народного поэта Азербайджана
Муса Ягуб получил звание народного поэта Азербайджана
Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев за вклад в развитие азербайджанской культуры наградил почетными званиями известных деятелей культуры.
Как сообщает Day.Az, почетное звание народного поэта Азербайджана получил известный поэт и бывший депутат Милли Меджлиса, член Союза писателей Азербайджана Муса Ягуб (Муса Ягубов).
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