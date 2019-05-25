Обеспечение под руководством Президента Ильхама Алиева социально-политической стабильности - основная гарантия огромных достижений Азербайджана, уверенно шагающего по пути строительства правового государства, сказал председатель Хатаинской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан", депутат Гусейнбала Мираламов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджан сегодня развивается во всех сферах, и как сильное государство имеет вес на международной арене. Именно эти многочисленные достижения, как и всегда, накануне важного международного мероприятия раздражают реакционные силы, враждебные Азербайджану, сказал депутат.

По его словам, Азербайджан до сих пор многократно на высоком уровне принимал международные мероприятия глобального значения. Однако достижения страны беспокоят тех, кто, опираясь на двойные стандарты, демонстрирует враждебность в отношении Азербайджана. "Пляшущие под дудку армян антиазербайджанские силы вновь, накануне финального матча Лиги Европы УЕФА демонстрируют свою истинную суть. Такая тенденциозная структура, как Amnesty İnternational выдает свои грязные намерения, делая спорт инструментом своей проармянской политики", - сказал Гусейнов.

По его словам, несомненно, что за этой кампанией черного пиара, ведущейся против Азербайджана, стоят интересы армянского лобби. "У них нет ни аргументов, ни фактов, а цель одна - обвинять Азербайджан. Однако они прекрасно понимают, что такими негативными кампаниями ничего не добьются. У подобных организаций нет морального права говорить о правах человека. Было бы неплохо, если бы они вспомнили о правах миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев, попранных в результате террора и оккупации со стороны Армении", - сказал он.

Депутат добавил, что Азербайджан проведет финал Лиги Европы УЕФА, как и прежние международные мероприятия, достойно и на высоком уровне, тем самым еще больше укрепив свой международный авторитет.