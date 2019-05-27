То, чего так боялись новые власти Армении, произошло - карабахский клан начал собрать силы.

Как пишет Aysor.am, второй президент Армении Роберт Кочарян действительно принимал у себя в гостях Сержа Саргсяна после освобождения из-под стражи. Об этом сообщил руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

"Второй президент Армении был под арестом примерно полгода. Серж Саргсян пришел его навестить", - сказал Согомонян.

О том, о чем говорили бывшие полевые командиры, не сообщается. По оценке Согомоняна, встреча носила чисто дружеский характер.

Отметим, что освобождение Кочаряна из-под ареста стало серьезным потрясением для премьер-министра Никола Пашиняна и его команды и вызвало кризис судебной системы.

Напомним также, что после оглашения 18 сентября судом решения о передаче экс-президента на поруки, Пашинян объявил "вторую революцию", призвав граждан блокировать суды. Хотя здания судов при содействии полиции заблокировать удалось, в акции приняло участие незначительное число людей, что показало рекордное падение рейтинга премьер-министра.

Султан Керим