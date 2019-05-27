Неудачный визит главы Совета безопасности Армении Армена Григоряна в США продолжает обсуждаться в армянских СМИ и соцсетях.

Администрация президента США Дональда Трампа холодно относится к идейным последователям американских демократов в Армении, сказал в беседе со Sputnik Армения политтехнолог Виген Акопян.

По словам Акопяна, в армянском обществе появились какие-то завышенные ожидания, которые ничем серьезным не обусловлены.

Если ни в политическом, ни в экономическом плане Ереван не может заинтересовать США, то Штаты продолжат содействовать Армении, но уже в меньших масштабах (о чем свидетельствует уменьшение официальной помощи).

В экономической сфере американцы не раз поднимали вопрос Lydian, говоря о том, что если существующие инвестиции не защищены, о новых говорить не приходится.

"Они говорят о своих предусловиях, но и ждут ответных предложений. Причем касается это не только США. Такая же ситуация с ЕС", - отметил Акопян.

Они долго ждали предложений, в конце концов, получили 13 пунктов, с которыми согласились.

При этом очень важно, кто именно переговорщик со стороны Армении. Если заранее едет человек, который не приемлем для противоположной стороны, то результата не будет.

В этой связи стоит напомнить, что в апрельском интервью "Независимой газете" премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ни одно правительство Армении так не критиковало США, как критикует он сам.

Похваставшись антиамериканскими высказываниями и пытаясь таким образом понравиться Москве, Пашинян проиграл сразу на двух фронтах - его бравада была принята к сведению и в Вашингтоне, и в Москве.

Султан Керим