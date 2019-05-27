Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана" распространило заявление в связи с мнением, озвученным главным редактором информагентства "Regnum" Модестом Колеровым в связи с 25-летием достижения режима прекращения огня, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

На одноименном сайте были опубликованы "тезисы" "Нагорный Карабах: право на "достойное государственное существование" Модеста Колерова, главного редактора российского информагентства "Regnum", отличающегося проармянской и предвзятой антиазербайджанской позицией, говорится в заявлении.

"Тезисы" Колерова не удивляют. Говоря о "достойном человеческом существовании", Колеров пытается связать эту свою абстрактную мысль с нагорно-карабахской проблемой. Он утверждает, что для реализации "права на независимость" вымышленной "нагорно-карабахской республики" должно быть обеспечено ее "достойное государственное существование". Напоминаем лицу, представляющемуся главным редактором информационного агентства, что "существование" вымышленной незаконной структуры, называемой "нагорно-карабахской республикой", не имеет под собой никаких исторических, юридических или же иных оснований, чтобы о его "сохранении или обеспечении" велись какие-то абстрактные обсуждения", - говорится в обращении.

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