Представители генералитета так называемой "НКР" и олигархи Армении обсуждают заговор с целью свержения Никола Пашиняна с должности премьер-министра, пишет газета "Жаманак".

Обсуждение заговора состоялось на прошедшей на днях в особняке одного из известных олигархов Армении встрече, которую организовал бывший "замминистра обороны" самопровозглашенного образования Самвел Карапетян, также известный как Огановский.

Среди участников этого собрания, которых удалось "опознать" журналистам издания, называется имя бизнесмена и экс-депутата от РПА Самвела Алексаняна.

Судя по сообщению, все очень серьезно - собравшиеся не только обсудили обстановку, но и "поклялись сделать все для свержения власти Никола Пашиняна".

Разговоры о сговорах и заговорах в последнее время перестали быть в Армении чем-то из ряда вон выходящим. Причина в усиливающихся разногласиях между Ереваном и сепаратистским режимом, правящим на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Противоречия между "карабахцами" и "ереванцами" перестали быть предметом государственной тайны.

Пашинян заговорил о заговоре первым, еще до того, как стало известно о "кровавой клятве" генералов и олигархов. В "революционный" понедельник, 20 мая, он заявил на заседании правительства по поводу освобождения Роберта Кочаряна, что видит "за всем этим заговор с целью развязать новую войну и, возможно, даже сдать некоторые территории, переложив ответственность на правительство страны. Усматриваю в этой деятельности признаки государственной измены. Как премьер-министр Армении, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами предприму самые жесткие меры для предотвращения подобных заговоров".

Возможность наличия заговора подтвердил "Айкакан жаманак" и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Он в то же время призвал не говорить об этом "слишком открыто".

Между тем, вопрос уже стал темой общественных обсуждений. При этом власти подогревают страсти с особым удовольствием, словно заинтересованы в том, чтобы общество отнеслось к теме заговора со всей серьезностью.

Существует ли на самом деле заговор против Пашиняна или нет, но исключать такую вероятность нельзя, потому что в Армении сложились слишком благоприятные условия для дестабилизации и беспорядков, чтобы не постараться ими воспользоваться. Особенно когда на заговор есть деньги - как, например, у "замышляющих недоброе" против Никола Пашиняна экс-чиновников и миллионеров.

Зульфугар Ибрагимов