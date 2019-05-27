https://news.day.az/politics/1123843.html Президент Ильхам Алиев: Наше развитие на пути независимости будет устойчивым, и государственная независимость Азербайджана будет вечной 27 мая во дворце "Бута" был организован официальный прием по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Президент Ильхам Алиев: Наше развитие на пути независимости будет устойчивым, и государственная независимость Азербайджана будет вечной
Наше развитие на пути независимости будет устойчивым, и государственная независимость Азербайджана будет вечной.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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