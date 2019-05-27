Наше развитие на пути независимости будет устойчивым, и государственная независимость Азербайджана будет вечной.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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