Благодаря росту военной мощи сегодня азербайджанская армия в международных рейтингах в одном ряду с сильными армиями.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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