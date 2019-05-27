https://news.day.az/politics/1123852.html

Президент Ильхам Алиев: За большинством нападок против нас стоит армянское лобби и союзничающие с ним некоторые местные, называющие себя оппозицией, группировки

27 мая во дворце "Бута" был организован официальный прием по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.