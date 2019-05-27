https://news.day.az/politics/1123879.html Майк Помпео: США считают Азербайджан надежным другом и партнером
Майк Помпео: США считают Азербайджан надежным другом и партнером
Соединенные Штаты Америки считают Азербайджан надежным другом и партнером.
Об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Государственного секретаря США Майка Помпео, адресованном азербайджанскому народу по случаю 28 мая - Дня Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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