https://news.day.az/politics/1123893.html Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эфиопии
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эфиопии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Эфиопии. В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.
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