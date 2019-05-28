В понедельник вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и студенты Азербайджанской государственной академии художеств побывали в Детской клинике Национального центра онкологии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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