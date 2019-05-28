Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Независимость, суверенитет, возможность самим определять свою судьбу – главное условие для развития нашей Родины
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, поздравления Мехрибан Алиевой опубликованы на ее официальной странице в Instagram.
"Дорогие соотечественники.
Поздравляю вас с Днем Республики! В этот день 101 год назад была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика - первая демократическая республика в мусульманском мире. Идеи азербайджанской государственности, имеющей многовековую историю, возрождались в новой, прогрессивной форме. Короткая, но яркая судьба АДР оставила глубокий след в нашем национальном самосознании. Ее идеи, ее наследие составили исторический и духовный фундамент нашей современной государственности.
Независимость, суверенитет, возможность самим определять свою судьбу - главное условие для развития нашей Родины.
Сегодня мы встречаем День Республики в сильном и независимом Азербайджане.
Желаю всем счастья, добра и любви, а нашей Родине - благополучия, процветания, мира и развития", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.
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