Как сообщают армянские СМИ, брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Александр Саргсян - во второй раз в ходе следствия по его делу покинул пределы страны.

"Орган, осуществляющий следствие, на некоторое время позволил Саргсяну выехать из страны с целью лечения", - сообщил руководитель пресс-центра Службы Национальной Безопасности Армении Самсон Галстян.

Александр Саргсян с разрешения СНБ покидает Армению уже во второй раз. Впервые он вернулся в страну по требованию ведомства два месяца назад и выплатил в качестве "пожертвования" крупную сумму.

Напомним, что 19 февраля "CivilNet" распространил информацию о том, что Александр Саргсян передал безвозмездно государству 18.5 млн. долларов США. Как выясняется из ответа правительства, перечисленная Александром Саргсяном сумма составляет не 18.5 млн. долларов, а 19.6 млн. долларов. На вопросы Aysor.am: на каком основании Александром Саргсяном переданы безвозмездно государству 18.5 млн. долларов, как была перечислена эта сумма и каким целям она послужит, в правительстве ответили, что в следственном департаменте СНБ расследуется уголовное дело № 58213018, в рамках которого Александр Азатович Саргсян имеет статус обвиняемого. Александр Саргсян в течение 2019 года предоставил в дар оккупационным подразделениям ВС Армении, дислоцированным в Карабахе, 19.600 000 долларов США с целью "закупки вооружения для родины".

Между тем, парламентская оппозиция и экспертные круги Армении утверждают, что "добровольное" перечисление Саргсяном крупной суммы является сомнительной и непрозрачной сделкой. Утверждается, что перечисленная сумма - плата за уклонение от уголовной ответственности. То есть стоимость сделки между властями и олигархом.

Свобода, которой пользуется Сашик, несмотря на серьезные обвинения, только подтверждает это мнение.

Султан Керим