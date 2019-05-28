Газета "Жоховурд" пишет, что пока новостные сайты со ссылкой на свои источники публикуют сведения о том, что власти РФ удовлетворили ходатайство о предоставлении политического убежища бывшему начальнику Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Миграну Погосяну, который объявлен в розыск и обвиняется в рамках уголовного дела в Армении, надлежащие органы Армении, по привычке, молчат, пишет армянское издание Aysor.am.

"Вчера так и не удалось получить из прокуратуры четкий ответ в связи с тем, удовлетворено ходатайство или нет. Подобная неопределенность была также в МИД. Вчера весь день издание пыталось получить ответ в пресс-службе МИД Армении, однако тщетно: они также не владели какой-либо информацией. И это в том случае, когда речь идет о гражданине Армении, бывшем должностном лице, имеющем звание генерала.

Пожалуй, излишне объяснять, какие опасные последствия в политическом плане может иметь предоставление политического убежища в РФ Миграну Погосяну. Получается, что Россия, являясь стратегическим союзником Армении, находясь в одном экономическом и военно-политическом союзе с Арменией, признает этим шагом, что в Армении нет демократии, а есть политически преследуемые.

А это уже плохой месседж миру и удар по имиджу Армении", - пишет издание.

Отметим, что Мигран Погосян до апрельского переворота в Ереване имел монополию на импорт бананов в Армению. В свое время его пытался потеснить олигарх Гагик Царукян, но безуспешно. Не справился с Погосяном и экс-премьер Карен Карапетян.

Султан Керим