29 мая взоры всего мира будут прикованы к Баку.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, это сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Вице-премьер напомнил, что в среду на Олимпийском стадионе Баку состоится финальный матч Европейской Лиги УЕФА: "Прием в Баку двух знаменитых команд Европы "Арсенала" и "Челси", борющихся за звание чемпиона, - знаменательное событие. Это не только спортивный праздник, но также прекрасная возможность ознакомиться с Баку. Вот уже несколько дней Баку, Азербайджан - наиболее обсуждаемые любителями футбола город и страна. А 29 мая взоры всего мира будут прикованы к Баку. Желаю успехов спортсменам. Какая-то из команд никогда не забудет, что стала чемпионом именно в Баку.

Также я уверен, что фанаты футбола вернутся из Баку с самыми лучшим впечатлениями от игры. Я поддерживаю идею местных фанатов, обсуждаемую в социальных сетях, пойти на игру с флагом Азербайджана. Хорошо бы, чтобы Баку запомнился игрокам и болельщикам не только красотой стадиона, но и эмоциональным подъемом зрителей. Мы приветствуем футболистов и их фанатов, прибывших в Баку, с азербайджанским гостеприимством и темпераментом. Всем вам желаем спортивных переживаний и прекрасного отдыха".