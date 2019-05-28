В Баку ждут от нового руководства Армении ответственных действий для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, опубликованной в "Независимой газете".

Как отмечает министр, позиция Азербайджана, которую страна неоднократно подтверждала на практике, заключается в том, чтобы посредством выполнения резолюций СБ ООН восстановить суверенитет и территориальную целостность республики в рамках ее международных границ.

"Это позволит обеспечить мирное и безопасное сосуществование азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха. В условиях мира, процветания и сотрудничества обе общины смогут совместно решать вопросы текущего и будущего обустройства своего края, что заложит прочную основу восстановления добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном и установления долгожданного мира и безопасности в регионе. В Баку ждут от нового руководства Армении ответственных действий для скорейшего урегулирования конфликта с Азербайджаном. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев указал на ожидание от нового руководства Армении, отметив, что оно "не повторит ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта и тем самым будет дан старт реальному процессу переговоров, а не его имитации"", - говорится в статье.

Мамедъяров отмечает, что, оккупировав не только Нагорный Карабах, но и прилегающие к нему семь других районов Азербайджана, Армения безнаказанно распоряжается на захваченных территориях.

"Заявления ее руководства об отсутствии у него права выступать на переговорах с Азербайджаном от имени армян Нагорного Карабаха опровергаются конкретными действиями самого же Еревана. Если вы разделяете армян Армении и Нагорного Карабаха и отказываетесь представлять последних на переговорах, то почему отправляете своих призывников на военную службу в Карабах? Почему ежегодно из бюджета Армении выделяются солидные денежные средства сепаратистскому режиму? Почему армяне Карабаха наделяются гражданскими правами Республики Армения и получают ее общегражданские удостоверения и паспорта? Все эти вопросы получили, кстати, однозначные ответы в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) за № 13216/05 (Чирагов и другие против Армении) от 16 июня 2015 года. ЕСПЧ подтвердил, что военная поддержка Республики Армения была и продолжает быть решающей в захвате территорий и осуществлении фактического контроля над ними. На основании доказательств, свидетельствующих о политической, финансовой и прочей зависимости сепаратистского образования от Армении, суд пришел к выводу, что "Республика Армения обладает решающим влиянием на Нагорный Карабах и данная ситуация продолжается до настоящего времени" и что "существование Нагорного Карабаха и его администрации зависит от военной, политической, финансовой и другой поддержки Армении, осуществляющей, следовательно, эффективный контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами"", - пишет глава МИД Азербайджана.

Как отмечает Мамедъяров, 25 лет назад, с установлением режима прекращения огня, Азербайджан надеялся, что Армения встанет на путь выполнения решений международных организаций об освобождении оккупированных территорий.

"Договоренность о прекращении огня была поддержана в решении Будапештского саммита СБСЕ от 6 декабря 1994 года. Главы государств и правительств стран - участниц совещания поручили тогда же сопредседателям Минской конференции незамедлительно предпринять шаги для проведения переговоров "в целях заключения политического соглашения о прекращении вооруженного конфликта, реализация которого устранит основные последствия конфликта для всех сторон и позволит созвать Минскую конференцию". Таким образом, сопредседателям было дано поручение о поэтапной реализации процесса урегулирования конфликта, когда основные его последствия, к числу которых в первую очередь относится оккупация территорий Азербайджана и изгнание оттуда азербайджанского населения, должны быть устранены на первом этапе, что позволит создать необходимые условия для созыва Минской конференции", - говорится в материале.

Мамедъяров отмечает, что попытки армянской стороны, исходя из будапештского решения, выставить сепаратистский режим оккупированных территорий Азербайджана в качестве "третьей" стороны конфликта не выдерживают никакой критики.

"Известно, что прекращение огня было достигнуто с согласия Азербайджана и Армении в качестве участников конфликта. Данный подход четко соответствует положению хельсинкского решения Совета министров СБСЕ от 24 марта 1992 года, которое является единственным общепринятым решением, определяющим статус сторон конфликта. Эта же отправная точка заложена в основе мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 23 марта 1995 года. Он устанавливает, что "в своей деятельности сопредседатели будут руководствоваться принципами и нормами ОБСЕ, Уставом ООН, решениями ОБСЕ, включая решение Совета министров от 24 марта 1992 года и, особенно, решение Будапештского саммита, а также соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН". Вызывает глубокое сожаление, что армянская сторона упорно продолжает отрицать факт этнической чистки десятков тысяч азербайджанцев Нагорного Карабаха, лишенных права голоса в определении текущего жизнеустройства и будущего их родного края. На сегодняшний день мировое сообщество единодушно во мнении, что с восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках его международных границ вынужденные азербайджанские переселенцы должны получить возможность вернуться в свои родные дома", - говорится в статье.

Как отмечается, необходимо, чтобы в Армении отдавали себе отчет в том, что мировое сообщество никогда не признает легитимными последствия военной агрессии и оккупации.

"Не имеет, поэтому никакой перспективы курс на поддержание статус-кво на оккупированных территориях под прикрытием лозунга о якобы реализации права народов на самоопределение. Кстати, в Хельсинкском заключительном акте 1975 года этот принцип записан в следующей редакции: "Государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств". Это ясно свидетельствует, что указанный принцип применим только в рамках территориальной целостности государства", - говорится в статье.