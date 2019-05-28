Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе организовало банкет по случаю 28 мая - Дня Республики Азербайджана и 100-летию создания дипломатической службы страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие свыше 400 гостей, в том числе, официальные лица Штата Калифорния, представители Госдепартамента, руководители дипломатических представительств зарубежных стран, известные деятели науки и культуры, журналисты, представители азербайджанской, турецкой, еврейской общины, а также представители многих других этнических общин США.

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе, дуайен консульского корпуса города Насими Агаев в своем выступлении рассказал, как 101 год назад была создана первая в истории азербайджанского народа демократическая республика (АДР) и первое в исламском мире светское государство, предоставившее женщинам право участия в выборах. Дипломат также отметил, что сто лет назад была создана дипломатическая служба молодой республики, и рассказал, что на Парижской мирной конференции в 1919 году состоялась встреча дипломатической делегации АДР с президентом США Вудро Вильсоном. Генеральный консул сообщил также, что сегодня уровень двусторонних отношений Азербайджана с США возвысился до стратегического партнерства, основанного на взаимных ценностях.

В своем выступлении Агаев подробно остановился на вопросе нагорно-карабахского конфликта, доведя до сведения присутствующих информацию об оккупационной, захватнической политике Армении в отношении Азербайджана, этнических чистках в отношении азербайджанского народа.

Генеральный консул особо отметил тот факт, что сегодня Азербайджан, благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева стал самой сильной экономической державой в регионе, осуществляющей транспортно-энергетические проекты глобального значения.

Руководитель службы протокола округа Лос-Анджелес Лурдес Сааб (Lourdes Saab), выразив удовлетворение по поводу своего участия в мероприятии и поздравив азербайджанский народ и азербайджанцев, живущих в Калифорнии с Днем Республики, вручила генеральному консулу письменное поздравление, подписанное членами Наблюдательного совета округа. Свои письменные поздравления вручил мэр города Эрик Гарсетти.

Было объявлено, что по инициативе консульства 28 мая признано "Национальным днем Азербайджана" в городах Сан-Диего и Ирвайн штата Калифорния, а также городах штата Нью-Мексико Санта Фе и Альбукерке.