"К сожалению, я не бывал в Нагорном Карабахе. С удовольствием поехал бы, но не успел. Поехал бы, чтобы выразить свою позицию, чтобы все, в том числе и господа азербайджанцы, поняли, что мое сердце на этой стороне, а не той".

Многие, наверное, удивятся, но этот крик души принадлежит известному телеведущему и журналисту Владимиру Познеру.

В интервью Общественному телевидению Армении господин Познер объяснялся в любви к армянам, восторгался "уникальными" особенностями этого народа, в частности их способностью "жить и выживать в сложных условиях" и "радоваться жизни, несмотря ни на что". Он также рассказал о своей мечте поехать в оккупированный Карабах и попасть в черный список в Азербайджане, который "вызывает у него лишь улыбку"...

Владимир Познер никогда не отличался большой симпатией к Азербайджану, как и ко всему Востоку бывшего Союза. Об этих странах он всегда говорит свысока, как бы с легким презрением. Тем не менее, комментируя как-то армянскому Lragir.am антироссийские лозунги "электромайдана" в Ереване, он был вынужден признать, что, если выбирать, то для России отношения с Азербайджаном важнее, чем отношения с Арменией. "Азербайджан - богатейшая нефтяная страна, явно на подъеме. К тому же имеющая тесные отношения с Турцией, которая является чрезвычайно важной страной, членом НАТО и вообще на Юге - одна из наиболее важных стран", - сказал телеведущий. Но при этом уточнил, что "политика, как бы там ни говорили, не основывается ни на совести, ни на морали, ни на справедливости", дав понять, что Москва, сближаясь с Баку, поступает аморально и не по совести.

Кому отдавать свои симпатии, личное дело Владимира Владимировича, Азербайджан вовсе не претендует на его руку и сердце. Но такое показное выпячивание своих симпатий путем принижения другой стороны в угоду Еревану - это несолидно и не достойно журналиста такого уровня. Все-таки господин Познер не какой-то там пустозвон из блогосферы, а человек со статусом. А статус предполагает определенные рамки.

Удивительно, как может повлиять на риторику обед с "очень симпатичным человеком" Николом Пашиняном. Можно только догадываться, какие откровения попали бы в эфир, если бы армянский премьер с московским гостем не только отобедали, но и отужинали...

Зульфугар Ибрагимов