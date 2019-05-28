Американское посольство в Баку поздравило азербайджанский народ с 28 мая - Днем Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, поздравительное послание размещено на официальной странице посольства США в Facebook.

"После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан - значимый партнер США. Мы с нетерпением ждем продолжения долгосрочного сотрудничества, более углубленной работы в области безопасности, энергетики и демократического управления и дальнейшего укрепления двусторонних отношений", - говорится в послании.