https://news.day.az/politics/1124127.html Посольство США поздравило народ Азербайджана с Днем Республики
Посольство США поздравило народ Азербайджана с Днем Республики
Американское посольство в Баку поздравило азербайджанский народ с 28 мая - Днем Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, поздравительное послание размещено на официальной странице посольства США в Facebook.
"После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан - значимый партнер США. Мы с нетерпением ждем продолжения долгосрочного сотрудничества, более углубленной работы в области безопасности, энергетики и демократического управления и дальнейшего укрепления двусторонних отношений", - говорится в послании.
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