Британское издание The Telegraph опубликовало очередные сенсационные данные о невероятных тратах жены экс-главы Межбанка Джахангира Гаджиева Замиры Гаджиевой.

Издание описывает роскошные траты Гаджиевой на покупки, ссылаясь на данные о платежах, проведенных с помощью 35 карт, выпущенных Международным банком Азербайджана, и еще трех британских карт лояльности. В самом известном - и дорогом - универмаге Лондона Harrods Замира Гаджиева потратила около 16 миллионов фунтов стерлингов.

Гаджиева потратила еще 1 миллион на детские игрушки - причем 790 тысяч фунтов были потрачены за одну покупку. Кроме того, еще 4 и 1,7 миллиона фунтов она потратила на эксклюзивные ювелирные изделия от Boucheron и Cartier.

Как пишет газета, не меньше чем роскошные изделия, Замира любила поесть. Она оставила в сэндвич-баре в Harrods 53 тысячи фунтов за раз, потратив там в общем почти 170 тысяч.

В кондитерской Godiva Гаджиева купила сладостей на 30 тысяч фунтов.

Для получения британской визы, предназначенной для богатых инвесторов, Гаджиева представила счет в швейцарском банке на сумму больше 1 миллиона фунтов. Больше 1 млн было вложено ею в государственные облигации Великобритании.

Власти Великобритании имеют ряд вопросов к источнику такого богатства Гаджиевой. Ей предстоить объяснить, откуда она взяла деньги на лондонский дом стоимостью 11,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно 27 миллиона манатов), а также поле для гольфа стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов (48 млн манатов), которыми она владеет. Ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью конфисковало ювелирные украшения, принадлежащие ее семье, стоимость которых составляла более 400 000 фунтов стерлингов и должна была быть выставлена в аукционном доме Christie's. Гаджиева утверждает, что она ни в чем не обвинялась, и сообщила, что ее муж якобы разбогател, прежде чем начал работать в банке.

При этом ее муж, экс-глава Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам лишения свободы за хищения из подведомственного ему банка на несколько миллиардов манатов.