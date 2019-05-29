В далеком уже 1974 году был снят художественный фильм "Скворец и Лира". Кинокартина была совместного советско-германского производства. Режиссером кинофильма был Григорий Александров - муж прославленной актрисы Любови Орловой. Фильм этот был признан критиками слишком официозно-скучным даже по советским меркам. А главное, он продемонстрировал, сколь важно актрисе, даже такой талантливой, как Орлова, понять бессмысленность борьбы со временем, тщетность надежд на сохранение вечной молодости, призрачность иллюзий, касающихся готовности публики прощать ей откровенные провалы в настоящем только по причине ее прежних заслуг.

Журналистика, на мой читательский взгляд, является, в том числе и той самой сценой, с которой принято вести диалог с читателем, завоевывать его любовь и уважение. Особенно, если речь идет о телевизионной журналистике, где так важен правильный выбор интонации, где нужно правильно и вовремя сделать эффектную паузу при озвучивании текстов, при общении с собеседником. И, соответственно, тут тоже важно тонко чувствовать время. Отсутствие способности понять и признать, что наступили иные времена, требующие иных героев, чревато "синдромом Орловой" для мэтров профессии, представителей которой неспроста именуют "четвертой властью".

К моему глубочайшему сожалению, безусловно талантливый телевизионный журналист Владимир Познер подвержен данному синдрому. Он банально не сумел прочувствовать, что наступили иные времена, в том числе и требующие иных героев телевизионного экрана. Да, Владимир Владимирович выглядит внешне неплохо, особенно с учетом того, что ему в этом году исполнилось 85 лет. Но речь в данном случае идет не о физическом возрасте человека, претендующего на статус мэтра российского телевидения. Речь идет о том, что попытка выезжать ныне на своих прежних заслугах ожидаемо обернулась фиаско.

Так бывает, кстати, и в опере. Действительно талантливые и заслуженные оперные исполнители порой просто не в состоянии себе признаться в том, что уже не в состоянии исполнять арии с прежним блеском и мощью. Публика может простить разовый провал вчерашнего кумира, но она никогда не станет бесконечно закрывать глаза на конфузы, провалы некогда блистательных артистов. Зритель банально перестанет приходить на спектакли. В случае с телевизионным эфиром зритель просто перестанет смотреть передачи некогда интересных журналистов, упустивших момент, когда их уход из эфира был бы безболезненным для их же репутации.

И тут приходится сообщать господину Познеру о том, что его время прошло. Лет эдак 20, и даже 15 назад его признания в любви к стране-агрессору, а именно таковой является Армения, оккупировавшая 20% территорий Азербайджана и игнорирующая 4 резолюции Совета Безопасности ООН, вызвали бы в Азербайджане бурю обсуждений. Иные были времена. Как для Азербайджана, так и для Познера. Ныне наша страна добилась слишком многократно признаваемого признания в мире, она является безусловным экономическим и политическим центром всего Южного Кавказа, чтобы в Баку придавали излишне большое внимание признаниям господина Познера в любви к армянской стороне.

Особенно с учетом того, что попутно им было озвучено желание посетить оккупированные Арменией территории Азербайджана. Допускаю, что армянская сторона пойдет ему навстречу и подготовит данный визит. Да, данный визит потешит самолюбие карабахских сепаратистов, но избавится ли Армения от репутации государства-оккупанта? Признает ли хоть одна страна в мире их "независимость"? Нет, конечно.

Зато теперь мы все будем знать, что сердце большого поклонника азербайджанской кухни Владимира Познера на стороне государства, оккупировавшего пятую часть территорий соседней страны и сочувствующего сепаратистам. Теперь мы все четко, благодаря каминг-ауту Познера, будем иметь право именовать его очередным армянским пропагандистом. Теперь мы имеем основания утверждать, что сердце господина Познера на стороне тех, кто совершил геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы.

Стоило ли столько лет тратить на работу над имиджем объективного журналиста, чтобы в столь не юношеском возрасте встать в один ряд с оголтелыми армянскими и проармянскими пропагандистами? Ответ на этот вопрос дают речи Владимира Владимировича. И его попытка иронизировать по поводу того, что посещение карабахских сепаратистов закончится запретом на въезд в Азербайджан, также свидетельствует о непонимании со стороны господина Познера, что времена изменились. Ныне наша страна вызывает откровенный и обоснованный восторг у огромного числа людей, куда более важных, известных и популярных, чем некогда актуальный журналист. Нет у нас традиции смотреть вслед уходящему поезду. Тем более, если поезд этот уже списан и едет в депо.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана