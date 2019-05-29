Республиканская партия Армении в связи с днем республики в очередной раз продемонстрировала, что, несмотря на все разоблачения и всю критику в свой адрес, не собирается отказываться от кровавого наследия Гарегина Нжде.

Как сообщают армянские СМИ, республиканцы во главе с председателем РПА Сержем Саргсяном 28 мая посетили церковь "Спитакавор" в Вайодзорской области.

Об этом написал на своей странице в "Facebook" пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Он отметил, что "в церкви захоронен видный деятель Первой Республики, Гарегин Нжде. Представители РПА воздали дань уважения памяти последнего. "С праздником, великий Нжде!"".

Отметим, что в 30-е годы Нжде обосновал идею превосходства армянской нации над другими и назвал ее "цегакрон", что переводится как "этновера". Эта платформа взята за основу в идеологии Республиканской партии Армении.

Напомним также, что открытие в Ереване памятника сотрудничавшего в годы Второй мировой с нацистами Нжде и участие в церемонии тогдашнего президента Саргсяна вызвало негативную реакцию в мире.

Султан Керим