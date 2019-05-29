https://news.day.az/politics/1124285.html Президент Ильхам Алиев принял первого заместителя помощника Госсекретаря США 29 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым заместителем помощника Госсекретаря США в Бюро энергоресурсов Государственного департамента США Кентом Логсдоном.
Президент Ильхам Алиев принял первого заместителя помощника Госсекретаря США
29 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым заместителем помощника Госсекретаря США в Бюро энергоресурсов Государственного департамента США Кентом Логсдоном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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