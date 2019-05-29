В рамках предварительного следствия по уголовному делу, затрагивающему программу "Дорожный коридор Северг-Юг", раскрыты бестоварные сделки, случаи уклонения от уплаты налогов и множество других преступлений, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В генпрокуратуре продолжается предварительное следствие по уголовному делу, заведенному по признакам второй части статьи 308 УК Армении (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) в связи с преступными деяниями, злоупотреблениями, совершенными должностными лицами при осуществлении программы "Дорожный коридор Север-Юг".

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что благодаря добытым в ходе предварительного следствия фактическим данным установлено множество эпизодов заключения различных формальных, бестоварных сделок между включенными в программу многочисленными компаниями, а также подделки документов, хищения, злонамеренного уклонения от уплаты налогов.

В частности, в ходе строительных работ на участках Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри в рамках одной из частей программы - "Реорганизация и улучшение дороги М1 из Талина в Гюмри" - между двумя компаниями в июне 2016 г. был заключен договор о явно необоснованных консультационных услугах. На основе этих договоров в 2016-2018 гг. на имя одной из них были выписаны налоговые счета на общую сумму порядка 1.2 млрд. драмов (включая НДС).

В ходе предварительного следствия было установлено, что договоры заключали с целью сокращения налоговых обязательств, ради этого составлялись бестоварные сделки, осуществлялась ложная предпринимательская деятельность. По налоговым счетам в рамках отмеченных договоров никаких консультационных услуг не предоставляли, то есть, по сути, состоялись бестоварные сделки.

Также доказано, что с помощью поддельных документов сотрудники предоставляющей консультационные услуги компании в период с 2016 по 2017 гг. обналичили с банковского счета около 600 млн. драмов, которые были переданы фактическому главе компании, а в кассе компании отмеченная сумма была оформлена в качестве дивидендов, выданных основателю компании.

Для расчета сниженных налоговых обязательств и причиненного государству ущерба назначены налоговые проверки: по двум полученным актам зафиксированы невыплаченные налоги в размере 1 млрд. 10 млн. драмов (штрафы включительно). Проверки продолжаются.

На основе полученных в ходе предварительного следствия фактических данных 30 апреля 2019 г. было заведено уголовное дело по статьям 189 (Лжепредпринимательство) и 205 (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) УК Армении и к уголовному делу по "Дорожному коридору Север-Юг" присоединили уголовное дело о приобретении фальшивых документов - с целью злонамеренного уклонения от уплаты налогов - у ряда компаний, которые фактически не поставляли товары и не оказывали никаких услуг, а также включении их в список документов, представляемых в Госкомитет по госдоходам - также для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.