В Армении идеология нацизма осуществляется как государственная политика.

Об этом сказал заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов, выступая на конференции "Азербайджан в европространстве", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, территория нынешней Армении в прошлом была азербайджанской землей: "Два столетия назад царская Россия переселила туда армян. Армения - моноэтническое государство, и сегодня население этой страны состоит только из армян. На Кавказе проживают разные народы, поэтому удивительно, что в этом регионе существует моноэтническое государство. Япония тоже моноэтническая страна, но это естественно, потому что эта страна расположена на острове. Армения же находится в окружении полиэтнических государств - Азербайджана, Грузии и Турции".