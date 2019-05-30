Разочарование и чувство утраты. Может быть, одновременно и горечь. Тяжело, когда все они скапливаются, стягиваются друг к другу как магическая мана и образовывается вязкая, густая аура.

Скорее всего, от того, что происходит понимание неизбежности - того, чего так опасался, но не сомневался в нем никогда.

Да, скорее всего, именно так: вроде умный, даже очень умный, талантливейший человек, не обделенный харизмой, притягательностью и своеобразным шармом. К тому же, профессионал высочайшего уровня, даже гуру и мастер.

Без сомнения, один из самых лучших, если не самый лучший в своей среде, в той манкированной действительности, где он живет, работает. Где он сам создал себя, свое окружение и свою действительность.

И наконец, вроде как критик действующей власти, но не обделенный вниманием власть предержащих и кормящийся с длани той же власти.

Но, увы, я ждал этого дня. Был уверен, что этот человек не может быть таким, как сам себя представляет и позиционирует, если уж прибегнуть с сухой, как прошлогодняя солома, словесности чиновничьего люда.

Ждал, ибо был уверен, что в глубинах его души лежит скрюченный демон двуличья, желание понравиться, тяга к потрафлению - чтобы он, возгордившийся собой старый, умный, несомненно, хитрый человек всегда, во всем и везде был на виду.

Нет, он отрицает свой эгоцентризм, всячески дистанцируется от желания самовосхваления, и кажущаяся мудрость его играет свою роль. Как же, великий, мастер, лучший, принципиальный.

Нет же, нет. Он всегда казался не собой, а тем, кем хотел быть. Красное и черное, белое и серое, честь и, как он сам любить говорить, "Времена...".

Вы слышали о нем, видели его и, скорее всего, считаете его лучшим среди лучших.

Тогда почитайте. Внимательно, прошу вас.

Человек, о котором я пишу, известнейший российский журналист и ведущий, он же писатель, сценарист, документалист Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Перде Нибуайе.

Кратко - Владимир Владимирович Познер, 85-летний мэтр.

Нога ягненка или там, в Москве, в ресторане...

Москва, Остоженка, 27. Во дворике на Остоженке, до которого еще не добралась реновация. Именно тут, по этому адресу находится ресторан "Жеральдин". Если в середине нулевых проект, названный в честь француженки Жеральдин Познер, был известен как классическая французская брассерия, то два года тому назад, летом 2017 года "Жеральдин" открыл свои двери в формате необистро.

Ресторан посвятили памяти матери Жеральдин, француженки, которая много лет назад привила сыновьям любовь к французской кухне.

Одним из коронных блюд мамы Владимира Владимировича была Gigot d'agneau (нога ягненка). Но, как говорится, минуточку - французы, когда говорят о словах человека, пытающегося казаться не тем, кто он на самом деле, употребляют выражение "нога ягненка". То есть "он говорит то, что хочет услышать собеседник - а не то, что является правдой.

Так вот, завуалированные инвенции мсье Познера в сторону Армении начались очень давно, и апогеем желания понравиться армянам, в особенности Еревану стало интервью журналистам в "Жеральдин".

Отвечая на вопросы представителей масс-медиа, В.Познер сказал: "Смотрите: есть Россия, она рассматривает свои национальные интересы, которые заключаются в разных вещах. И есть страна Армения. Бедная - там ничего нет, кроме камней в почве ну, и абрикосы. Маленькая, с небольшим народом. И есть Азербайджан - богатейшая нефтяная страна, явно на подъеме. К тому же имеющая тесные отношения с Турцией, которая является чрезвычайно важной страной, членом НАТО, и вообще на Юге - одна из наиболее важных стран. И есть конфликт между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Я уже говорил в своей программе - политика, как бы там ни говорили, не основывается ни на совести, ни на морали, ни на справедливости. Политика - это дело холодного расчета, точного расчета, исходя из данного понимания национального интереса".

Так вот, по глубочайшему убеждению В.Познера, если выбирать отношения с Азербайджаном (для России, если понимать, исходя из этого соображения), важнее, чем отношения с Арменией. Важнее. Это может быть неприятно, как угодно, но если просто посмотреть на вещи спокойно, холодным взглядом, то это так. Поэтому винить Россию, сказал Познер, он бы не стал. Можно много обвинений выдвинуть, на его взгляд, но это - не тот случай.

Естественно, такой пассаж в адрес Армении - форпоста России на Южном Кавказе, слуги двух господ и потерянной страны - не мог пройти мимо многочисленных ушей армянской диаспоры.

Поднялся истинный "хайп" в среде армян, среди политиков, руководителей диаспоры и чиновников. Мол, как же так, "цавет танем Владимир джан", почему вдруг это, а не то?

Познер понял свою ошибку и решил исправиться.

Прощание с иллюзиями

Оказывается, Владимир Познер сожалеет, что во время недавнего визита в Армению не смог найти время и поехать в Нагорный Карабах. Об этом он рассказал в интервью Общественному телевидению Армении.

Познер отметил, что с большой симпатией относится к Армении и армянам, считает армян очень умными. Он подчеркнул, что его привлекает уникальная способность армян жить и выживать в сложных условиях. Также ему нравится умение армян радоваться жизни, несмотря ни на что.

"К сожалению, я не бывал в Нагорном Карабахе. С удовольствием поехал бы, но не успел. Поехал бы, чтобы выразить свою позицию, чтобы все, в том числе и господа азербайджанцы поняли, что мое сердце на этой стороне, а не той", - отметил Познер.

При этом Познер заявил, что его не волнует "черный список" МИД Азербайджана. Более того, он "вызывает у него лишь улыбку":

"Ну, включат меня в черный список, и что с того? Думаю, что я продолжу спокойно спать по ночам", - усмехнулся Познер.

Напомним, что в так называемый "черный список" МИД Азербайджана включают лиц, которые посещают Нагорный Карабах и другие оккупированные Арменией территории Азербайджана. В настоящее время в этот список включены имена 803 иностранных граждан.

Познер также поделился впечатлениями от общения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, для главы армянского правительства остается очень важным, если не самым важным его профессия журналиста.

"Я даже подумал сказать ему, что нельзя быть одновременно и журналистом, и премьером. Он очень простой человек в общении, и с ним приятно беседовать. Он обладает умением слушать, это редко бывает у людей с таким статусом. Очень симпатичный человек", - сказал Познер.

Опытнейший журналист, настоящий "дока" в своем деле, В.Познер решил успокоить армян, тем самым успокоив свою совесть. Ведь по его словам выходит, что Россия, имея интенсивные отношения с Азербайджаном, тем самым поступает нечестно и несправедливо в отношении бедной, маленькой, но гордой Армении. И такое поведение Москвы, по убеждению Познера, далеко от морали, совести и справедливости, но является холодным расчетом, тонко выверенным курсом, ибо "исходит из данного понимания национального интереса".

И пошел он в самое маленькое детство...

Владимир Познер, вспоминая свое детство, точнее, время, проведенное в оккупированной нацистами Франции, как-то сказал:

"Смотрел в окно. Напротив была больница. И там, во дворе, немецкие солдаты и офицеры играли в футбол. Ну, я смотрел с большим интересом. Пока вдруг железные пальцы не схватили за уши меня и сдернули с подоконника. И моя любимая Маргаритт, подруга папы и мамы, говорит: "Ты не смеешь смотреть на немцев! Ты не будешь ужинать и идешь спать!" Потом она меня разбудила. Было где-то три часа ночи. Сказала, чтобы я оделся. Я оделся. Мы вышли на улицу. Было темно, сыро, как-то неприятно. Я помню, что люди шли в сторону океана. И мы пошли. И чем ближе к океану, тем больше толпа. Смотрю, вдруг проплывает труп. Один. Потом второй. Потом третий... Всего пять. Это были немецкие офицеры, которые пошли плавать. Их предупреждали, что тут опасно, не надо... Но они же лучше, они же высшая раса. Вот они и утонули. Мы вернулись домой. Маргаритт сделала мне горячий шоколад и сказала мне: "Вот на таких немцев ты можешь смотреть".

Вот это, может быть, самые яркие воспоминания моего самого маленького детства".

Это было, скорее всего, незабываемым видением детства, ныне как дежавю возвращающимся в мораль, память и чувства старого, умудренного жизнью человека.

Вроде уроки француженки Маргаритт не пропали втуне, Познер, по его словам, до сих пор неуютно чувствует себя в Германии - хотя дочь проживает в той стране.

Но нет, мсье Владимир делает различия между своими чувствами и правдой.

Правдой, имя которой - армянский терроризм и фашизм.

Правда о расстрелянных, замученных, заживо сожженных и погребенных в муках азербайджанцах. О невинно убиенных детях, стариках, женщинах - о людях, единственная вина которых была в национальной принадлежности.

Правда об оккупации части территорий Азербайджана армянскими террористами, в одночасье ставших для определенных индивидов "борцами за свободу".

Свободу от кого? Неясно.

Зато ясно, от чего они освободили себя, г-н Познер. И если вам невдомек, или же не хотели узнать, то вот она, правда: армяне, шедшие на безоружных азербайджанцев, тем самым освободили себя от чести, достоинства, гуманизма, правил, законов.

Они стали освобожденными от человечности.

Все просто - эти нелюди были как орки, алкавшие человеческой плоти и крови.

Вой гиен, урчание оборотней, кровавые пиры монстров - это ли "прекрасный вид Нагорного Карабаха", г-н Познер?!

Ведь вы же говорили, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что ничто нельзя скрыть от беспристрастного суда истории, что каждому воздастся по его делам, что оккупация и война - худшее зло, что нельзя делить людей по национальной принадлежности... Что любая форма национализма - это атавизм и зоологический инстинкт.

А ныне вы поете дифирамбы в адрес националистов, оккупантов, шовинистов и особенно тех, кто своей человеконенавистнической идеологией прибились к утлой лодчонке "армянской национальной идеологии".

Как же вы смогли себя низвергнуть, бросить в омут лжи и бесталанной пропаганды?

Вы забыли слова Маргаритт, забыли, что года несут груз мудрости и понимания.

Вы утратили чувство равновесия, когда человек слова балансирует на грани бездны лжи и, пытаясь не сорваться в пропасть двуличья, отходит от клубящегося мрака забвения.

Мы будем помнить вас.

Не как профессионала, легенду и человека чести, а как добровольно положившего себя на алтарь безвременья и забвения.

Ведь нет беды горше, чем отказ от правды, г-н Познер.

И это очень плохо...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az