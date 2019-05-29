Азербайджан, отличающийся особой позицией в развитии мировой нефтяной промышленности, также осуществляет крупномасштабные инвестиционные проекты в различных странах.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2019", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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