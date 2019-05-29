https://news.day.az/politics/1124336.html Дональд Трамп: Экономический успех Азербайджана будет способствовать установлению стабильности во всем регионе Об этом говорится в послании Президента США Дональда Трампа, направленном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 26-летием проведения Международной Каспийской нефтегазовой выставки.
Дональд Трамп: Экономический успех Азербайджана будет способствовать установлению стабильности во всем регионе
Экономический успех Азербайджана будет способствовать установлению стабильности во всем регионе.
Об этом говорится в послании Президента США Дональда Трампа, направленном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 26-летием проведения Международной Каспийской нефтегазовой выставки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре