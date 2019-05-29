Экономический успех Азербайджана будет способствовать установлению стабильности во всем регионе.

Об этом говорится в послании Президента США Дональда Трампа, направленном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 26-летием проведения Международной Каспийской нефтегазовой выставки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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