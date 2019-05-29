Между женой премьер-министра Никола Пашиняна Анной Акопян и супругой экс-президента Сержа Саргсяна Ритой Саргсян назревает разборка. Обе дамы намерены доказать друг другу, что их благотворительность - самая благотворительная из благотворительных.

На днях мадам Акопян сравнила свою благотворительность с благотворительностью мадам Саргсян и заявила, что в прошлом благотворительные пожертвования в фонды Риты Саргсян "носили монопольный характер, т.е. не все имели право делать такие пожертвования". "Мы хотим нашим фондом внести новую культуру, которой в РА еще не было. Мы не политизируем благотворительность", - заявила Акопян.

Ответ не заставил себя долго ждать. Правда, ответила не сама мадам Саргсян, за нее высказалась в Facebook попечитель фонда "Подари жизнь", возглавляемого Ритой Саргсян, Шушаник Аревшатян.

Аревшатян призвала Акопян быть корректной в своих заявлениях и "не разбрасываться фразами, которые унижают и оскорбляют работу людей, спасших около 450 детских жизней".

Аревшатян отметила, что ее как попечителя фонда "Подари жизнь" возмутило "откровение" Акопян. По ее мнению, прежде чем высказываться, жена Пашиняна должна была хотя бы зайти на сайт фонда и посмотреть список вносивших пожертвования.

"Культура "делать добро" и говорить за это "спасибо" началась задолго до вашего появления, госпожа Акопян. Вы же вносите иную культуру в благотворительность - вас теперь "не интересует ни происхождение денег, ни как эти деньги появились у благотворителя, ни какова их природа". Иными словами, верните награбленное в мозолистые руки (не в бюджет), и они послужат благому делу", - возмутилась Аревшатян.

Думается, ответный "удар" со стороны Анны Акопян вскорости последует.

Султан Керим