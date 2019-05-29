Инициируемые и реализуемые Азербайджаном проекты обеспечивают энергетическую безопасность как страны, так и многих других государств.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на открытии XXVI Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия - 2019", а также IX Каспийской международной выставки "Энергетика и альтернативная энергия" в Бакинском Экспоцентре, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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