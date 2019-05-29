"В ближайшее время мы сможем продемонстрировать некоторые результаты по тем соглашениям, касающимся карабахского конфликта, которые обсуждались в Вене и Москве". Об этом сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопросы журналиста "Общественного радио" в рамках мероприятий по случаю Дня республики в Ереване.

Министр отметил, что остальные вопросы тоже обсуждаются на данном этапе. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже провели встречи в Ереване и Ханкенди, а после запланированы встречи в Баку.

"После этого мы сможем подвести более комплексный итог, поскольку на данном этапе эти процессы продолжаются", - сказал Мнацаканян.

Обращает на себя внимание тот факт, что из риторики армянских переговорщиков и международных посредников плавно и незаметно исчезли упоминания о так называемых венских и санкт-петербургских договоренностях, якобы достигнутых после апрельских боев 2016 года. Не говорилось о них и в ходе последних встреч посредников в Ереване. Как отмечено в сообщениях армянских СМИ, была придана важность реализации договоренностей, достигнутых на венском саммите. Уточним, что разговор идет о состоявшейся в марте этого года в Вене встрече Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна.

В День республики, отвечая на вопросы журналистов, Зограб Мнацаканян не стал углубляться в события трехлетней давности. Хотя несколькими днями ранее он еще пытался вернуть успешно выведенную из повестки тему. В день 25-летия прекращения огня он делал бравурные заявления и требовал реализации "конкретных мер, которые были согласованы в ходе саммитов 2016 года в Вене и Санкт- Петербурге". Речь идет о не поддержанных Азербайджаном инициативах относительно расширения возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и размещения на линии соприкосновения технических средств, призванных ограничить право азербайджанской стороны на освобождение своих территорий военным путем.

Как известно, Азербайджан не поставил своей подписи под соответствующим документом, отвергнув "механизмы расследования". Что же касается офиса Анджея Каспршика, то первоначально согласие было дано, однако когда инициатива стала реализовываться в интересах оккупантов, Баку поставил крест и на ней.

Отвечая на оптимизм главы МИД, руководитель аналитического центра "Восканапат", политолог Грант Мелик-Шахназарян ранее констатировал в беседе с Tert.am, что "это уже оторванные от повестки заявления".

"Мы видим, что армянская сторона хочет говорить об этом, но, по большому счету, в совместных документах и в заявлениях Минской группы ОБСЕ Вена и Санкт-Петербург уже сняты с повестки, и это уже жалкая попытка восстановить договоренности и вернуть утраченное", - сказал он.

По словам Гранта Мелик-Шахназаряна, трудно сказать, насколько сейчас официальный Ереван будет последовательным в вопросе возвращения этих договоренностей на стол переговоров.

"Я считаю это маловероятным, потому что после Вены и Санкт-Петербурга были достигнуты новые договоренности и сделаны новые заявления, и, естественно, что Азербайджан и посредники будут опираться на них", - сказал он.

На замечание, что премьер-министр Никол Пашинян также однажды сказал журналистам, что руководство Азербайджана не признает эти договоренности, Грант Мелик-Шахназарян отметил: "Я сказал, что упоминание этих соглашений сейчас является жалкой попыткой. Возможно, это и не попытка, а вариант обмануть армянское общество, якобы, нынешние власти отстаивают достижения, которые были достигнуты ранее", - сказал он.

Как видно из последних комментариев Зограба Мнацаканяна, армянская сторона приняла разумное решение считаться с реалиями и не цепляться за уходящий поезд.

Напомним, что летом 2016 года работы в направлении расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ начались и вылились в попытки расширения мандата наблюдателей.

В обращении по этому поводу постпредства Азербайджана при ОБСЕ отмечалось, что размещение на линии соприкосновения войск наблюдателей ОБСЕ до вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель может привести к укреплению статус-кво и затягиванию конфликта. Азербайджан не может пойти на этот шаг, который в целом противоречит целям Минского процесса, подчеркивалось в обращении.

Что же касается "механизмов расследования фактов", то с самого начала азербайджанская сторона выступала против этих мер, призванных укрепить статус-кво. Армения и диаспора сделали все для возвращения вопроса на повестку, до последнего времени упорно педалировалась на встречах с посредниками. Ереван пытался сформировать у мира мнение, будто азербайджанская сторона не выполняет какие-то подписанные ею договоренности. Но, судя по исчезновению понятия "венских и санкт-петербургских договоренностей" из лексикона участников карабахского урегулирования, реальный взгляд на вещи все-таки начинает брать верх.

Азербайджан фактически принудил армянскую сторону исключить элемент фантазии и восприятия происходящего. Во всяком случае, начало этому процессу уже положено.

Зульфугар Ибрагимов