29 мая Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретились с главой компании "Rothschild Global Financial Advisory" Давидом де Ротшильдом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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