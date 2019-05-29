https://news.day.az/politics/1124425.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с Давидом де Ротшильдом - ФОТО 29 мая Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретились с главой компании "Rothschild Global Financial Advisory" Давидом де Ротшильдом.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с Давидом де Ротшильдом - ФОТО
29 мая Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретились с главой компании "Rothschild Global Financial Advisory" Давидом де Ротшильдом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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