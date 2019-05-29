https://news.day.az/politics/1124453.html Президент Ильхам Алиев наградил Магсуда Мамедова орденом «Шохрат»
Президент Ильхам Алиев наградил Магсуда Мамедова орденом «Шохрат»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Магсуда Давуд оглу Мамедова орденом "Шохрат" за заслуги в развитии азербайджанской культуры, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend
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