Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении "Порядка оказания государственной поддержки исследованиям внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим указом и представить Президенту Азербайджана; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом, и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабмин.