Входящее при виде прогресса в Азербайджане в состояние "перманентной бессонницы" армянское лобби и синхронно действующие с ними на известных условиях черносотенные политические круги сначала впадают в состояние "политической апатии", а затем на фоне "психического бреда" пытаются осуществить свои злонамеренные цели.

Об этом в среду сказал Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" Эльман Насиров, передает Day.Az.

По словам Насирова, первоочередной задачей этих сил, коэффициент реализации которой равен нулю, являлось запятнать имидж Азербайджана, оказать на него давление, спровоцировать бойкот важного международного спортивного мероприятия - финала Лиги Европы УЕФА.

"На этот раз их подлые намерения также потерпели фиаско. Международная футбольная общественность приняла во внимание предвзятость всех притязаний этих черносотенцев. Попытка Армении придать политическую окраску этому важному спортивному событию пошла прахом. "Синдром Мхитаряна" потерпел фиаско. Идея игроков "Арсенала" выйти на тренировку перед игрой с надписью "Мхитарян" на спинах была решительно отвергнута руководством УЕФА", - сказал депутат.

Насиров отметил также, что в отличие от Армении, Азербайджан завоевал мировую славу своими спортивными достижениями, о чем не раз говорил Президент Азербайджана.

"Азербайджан известен в мире как спортивная держава, успехи страны констатируются уже несколько лет. Глава государства неоднократно отмечал, что Азербайджан очень активно участвует в международном олимпийском движении, и наша страна пользуется большим уважением. Проведение в стране международных соревнований стало уже обычным явлением. Развитие спорта проявляет себя в различных направлениях. Но среди них наиболее важным фактором является, конечно же, количество медалей. Так, в 2010 году наши спортсмены завоевали на различных международных соревнованиях 675 медалей, из которых 206 были завоеваны в олимпийских видах спорта", - отметил депутат.

Насиров добавил, что после финальной игры "Челси" и "Арсенала", дата 29 мая и город Баку останутся в истории, как время и место, где не дали спорт превратить в политический инструмент.