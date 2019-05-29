Грандиозным молодёжным празднеством завершилась череда мероприятий посвящённых празднованию 101 годовщины АДР в Израиле. Община выходцев из Азербайджана в Израиле, с первого года существования международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" отмечает эту важную дату.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, каждый год проводятся по форме мероприятия в различных городах страны, основной задачей которых является привлечение как можно более широкого круга израильтян: деятелей искусств, журналистов, политиков и общественных деятелей.

Ведь Азербайджанская Демократическая Республика стала первой демократической республикой на всем Востоке. Это была парламентская республика. Однако просуществовала молодая республика всего 23 месяца. 28 апреля 1920 г. 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала. Восстановил свою независимость Азербайджан только спустя 71 год, в 1991 году.

Вот и в этом году ассоциация "АзИз" подготовила ряд мероприятий рассчитанных на различные возрастные группы.

А началось все с благотворительного концерта в Хостеле города Кирьят Бялик, где, как сообщал AzIzNews, специально для собравшихся представителей старшего поколения звучали песни из репертуара Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева, а также азербайджанская национальная музыка и конечно же танцы, в исполнении Салмана Рабаева, Томера Алиева, Джейхуна Бакинского, Сабины Исаков, Юлии Верджи, Константина Калинина, вокального дуэта "Шалом", ансамбля "Лехаим" и многих других.

И в этот же вечер международное жюри объявило победителя литературного конкурса "Насими-650", которым стал восьмилетний Костя Вараву со стихотворением "Мой кумир" посвящённым Национальному Герою Азербайджана Сахилю Мамедову. И уже в качестве победителя 27 мая Костя принял участие в детской программе на радио "КАН-РЭКА", в которой рассказал о своём кумире.

В сам праздник, 28 мая, на государственной радистанции "КАН-РЭКА", прозвучала, ставшая уже традиционной, специальная программа, посвященная этой дате. Приглашённым гостем программы был руководитель иерусалисмкого отделения ассоциации "АзИз" Александр Аграновский, который в прямом эфире поведал слушателям об истории праздника, традициях толерантности его родного Азербайджана и конечно, о той работе что ведет он в Иерусалиме, который именно в этот день отмечал День Города. К сожалению не обошлось без инцидентов. Армянские боты попытались организовать "наезд" на ФБ на ведущую программы "Дольче вита", бакинку и активистку "АзИз" Викторию Долинскую. Провокаторы получили немедленный достойный ответ поклонников популярной радиожурналистки. И не только от выходцев из Азербайджана.

Ну а завершилось все большим молодежным гуляньем в ресторане города Халера. Вечер открыл один из руководителей ассоциации "АзИз" Шауль Симан-Тов. В своём приветствии он отметил те дружеские и добрососедские отношения которые существуют уже не первый год. "Совсем недавно, наша организация провела в Израиле серию мероприятий посвящённых 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.", подчеркнул Шауль Симан-Тов.

В праздничной программе звучали песни как из репертуара корифеев азербайджанской эстрады, так и современные композиции. Гостем вечера был популярный азербайджанский исполнитель Джейхун Бакинский, а Израиль представляли: Томер Алиев, Ильгар Михайлов, Заур Азиз, Рафик Асадов, Сарит Йосеф и другие...

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить людей, подготовивших для нас череду этих велийколепных празднеств: директор АКЦ Егяна Сальман, члены правления "АзИз" Шауль Симан-Тов, Виктория Долинская и Михаил Сальман, руководители городских отделений Ицик Ханукаев и Александр Аграновский, продюсеры Эстер Мишиева, Борис Ханукаев и Эдуард Верблянский, активисты Виктория Мирон и Дора Михайлова. Спасибо вам за этот замечательный праздник нашей любимой родины Азербайджана" - сказал генеральный директор международной ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак.