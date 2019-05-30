Победителем состоявшегося 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финального поединка Лиги Европы УЕФА стала команда "Челси".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за интересным финальным матчем между лондонскими командами "Арсенал" и "Челси" наблюдали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Футбольное соревнование, которого давно уже с интересом ожидали в столице Азербайджана, успешно завершилось. На грандиозной церемонии открытия финального матча английский DJ, композитор и ремиксер Джонас Блу подарил собравшимся на Бакинском олимпийском стадионе болельщикам незабываемые мгновения. На грандиозной церемонии он вышел на сцену вместе со 150 местными танцорами.

Неподражаемое исполнение Джонаса Блу на грандиозной церемонии, организованной в Баку, на стыке Востока и Запада, было встречено бурными аплодисментами болельщиков.

В то время как восхитительные спецэффекты освещали небо над страной огней, Дж.Блу исполнил микс из своих хитов. Это не только зарядило зрителей позитивной энергией, но и явилось выражением почтения к обеим командам, которым предстояло сразиться в финальном поединке.

Самой запомнившейся частью церемонии стал вынос на арену под звуки неподражаемого исполнения Дж.Блу гигантских форм команд "Челси" и "Арсенал".

После церемонии открытия на арену был вынесен кубок турнира.

Затем на поле вышли футболисты "Арсенала" и "Челси".

В первой половине финального матча, который транслировался на более чем двести стран, возникло несколько опасных моментов, однако счет не был открыт. Второй тайм активнее начали игроки "Челси". В результате этой активности Оливье Жиру на 49-й минуте вывел свою команду вперед - 1:0. На 60-й минуте встречи "Челси" закрепил успех. Автором гола стал Педро Родригес. Спустя пять минут в ворота "Арсенала" был назначен пенальти. Четко выполнив 11-метровый штрафной удар, Эден Азар довел счет до 3:0. Хотя на 69-й минуте "Арсенал" благодаря великолепному голу Алекса Ивоби сократил разрыв в счете, спустя две минуты Эден Азар поставил окончательную точку в матче - 4:1.

С этим счетом и закончился поединок, прошедший в интересной спортивной борьбе.

Таким образом, "Челси" стал победителем сезона Лиги Европы УЕФА 2018-2019 года.

После финального матча состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Отметим, что решение о проведении в 2019 году финального матча Лиги Европы УЕФА по футболу на Бакинском олимпийском стадионе было принято 20 сентября 2017 года Исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций. Это решение является показателем высокой оценки международными и европейскими футбольными структурами успехов, достигнутых в нашей стране в области физической культуры и спорта.